Lanterna Verde: Ryan Reynolds sconsiglia il noleggio del film

In questo periodo di quarantena le persone sono alla costante ricerca di qualche film o serie tv da poter vedere e i fan di Ryan Reynolds hanno chiesto alla star di Deadpool se la gente, a suo avviso, dovrebbe scaricare Lanterna Verde, celebre flop con protagonista proprio Reynolds da Apple TV, alla cifra di 0,99 centesimi.

La risposta è stata un secco no:"Allontanatevi" ha twittato Reynolds in risposta ad un fan. Si tratta di un'ulteriore presa di distanza dell'attore dal film girato nel 2011 e considerato da critica e fan un autentico flop. Reynolds nel corso degli anni non ha lesinato battute nei confronti della produzione di cui lui stesso è stato protagonista.



Durante un tour stampa per Deadpool 2, i fan si chiedevano se Reynolds non amasse maggiormente X-Men le origini:"Entrambi sono stati una fonte infinita di battute per Deadpool" scherzava Reynolds "Entrambe sono state esperienze fantastiche in cui lavorare e mi è piaciuto lavorarci. In quanto attore sei fortunato ad essere in quella posizione per girare film di quelle dimensioni, quindi apprezzo l'opportunità... ma entrambi sono stati davvero piuttosto brutti".

Lanterna Verde fu un tentativo di portare sul grande schermo un noto personaggio DC Comics. Ryan Reynolds interpreta Hal Jordan, un pilota spericolato che non ha ancora superato la morte del padre. Dal pianeta Oa, le Lanterne Verdi lo scelgono come eletto per proteggere l'universo.

Da tempo si parla di un Lanterna Verde nel DCEU ma per il momento nulla si è concretizzato. Per quanto riguarda il piccolo schermo, la serie Lanterna Verde è ancora in lavorazione.