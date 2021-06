Lanterna Verde, ecco il perché del pessimo rapporto tra Ryan Reynolds e Martin Campbell

A voler elencare le cose che non funzionarono in Lanterna Verde non basterebbe un solo articolo: il nome del film con Ryan Reynolds salta fuori ogni qualvolta si parli di cinecomic malriusciti, al punto che l'attore stesso ha più volte rinnegato la sua scelta di prendervi parte (chi ha visto Deadpool 2 sa di cosa parliamo).

I motivi della pessima riuscita, dicevamo, furono sicuramente molteplici: a gravare ulteriormente sulla realizzazione del film, però, ci fu senz'altro anche il pessimo rapporto creatosi tra Ryan Reynolds e il regista Martin Campbell. Ma quali furono le cause di tutto ciò?

Stando alle cronache, Reynolds non faceva assolutamente parte della rosa di attori che Campbell avrebbe preferito per il ruolo di Hal Jordan: il regista chiese infatti alla produzione di ingaggiare Bradley Cooper quale prima scelta come protagonista del suo film. Una richiesta che restò però inascoltata, con gli studios che decisero di ingaggiare il futuro Deadpool praticamente senza neanche interpellare il regista, che all'inizio della lavorazione si trovò quindi davanti un attore ben diverso da quello con cui sperava di lavorare.

A quel punto tutto venne da sé: tra i due furono subito scintille e per l'intera durata della lavorazione Campbell non smise di muovere feroci critiche alla performance di Reynolds. Difficile lavorare in queste condizioni, non credete? Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Lanterna Verde.