Lanterna Verde, Martin Campbell dirigerà mai un sequel? 'Dovrete passare sul mio cadavere'

Ryan Reynolds e i fan (e la critica... e ok, praticamente tutti) non sono gli unici a pensare che Lanterna Verde sia stato un gran fallimento. E se chiedete al regista del film Martin Campbell se tornerebbe mai per realizzarne un altro, beh... Cosa credete che possa rispondervi?

Non è mai piacevole sentirsi dire che il proprio film è stato un flop totale, specialmente quando già di per sé se ne ha la consapevolezza. Ma Martin Campbell proprio non vuole averci più a che fare con Lanterna Verde e simili.

Durante un AMA (Ask Me Anything, un Q&A in sostanza) di Reddit, il regista di Csino Royale e La Maschera di Zorro ha risposto a diverse domande dei fan sui suoi progetti passati e futuri, e alcune, inevitabilmente e per sua sfortuna, riguardavano anche il film DC del 2011 Green Lantern.

Per prima cosa gli è stato chiesto qual è stata la peggiore discussione in cui si sia mai ritrovato, e la sua risposta è stata "Con gli esecutivi di Warner Bros. per Green Lantern" (forse sull'ingaggio di Ryan Reynolds come Green Lantern? Chissà...)

In seguito, il regista ha spiegato che gli piacerebbe realizzare una comedy, ma mai nella vita un altro cinecomic sui supereroi: "Dimenticavelo. Ho fatto già una volta la c*****a, mai più".

Non c'è dunque da stupirsi se, alla domanda su un potenziale sequel di Green Lantern, la reazione di Campbell sia stata "Dovrete passare sul mio cadavere".

Al momento i progetti cinematografici su un nuovo film di Green Lantern sembrano essere finiti nel dimenticatoio, ma una serie tv live-action dedicata a diverse Lanterne Verdi è in produzione per HBO Max.