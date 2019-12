No, quel Lanterna Verde visto in Justice League non era quello che voleva Zack Snyder

Continuiamo a parlare del controverso e dibattuto Justice League, fallimentare (commercialmente) crossover del DCEU che ne ha sostanzialmente decretato la fine, perché in attesa di capire quando e se uscirà mai la sua director's cut del film, Zack Snyder ha rivelato un altro interessante dettaglio in merito al cinecomic.

Il focus è questa volta su Lanterna Verde. Come sappiamo, il personaggio non è comparso tra le fila della Lega della Giustizia cinematografica, eppure in un flashback che raccontava la battaglia passata contro Steppenwolf veniva mostrato un vecchio Lanterna Verde, di chissà quale quadrante dello spazio comunque, sicuramente non tra quelli noti e amati dai fan del fumetto.



Ebbene, l'idea di inserire Lanterna Verde in quella scena era già nella versione di Zack Snyder, ma a quanto pare a cambiare è stato il chi, dato che secondo l'autore "il Lanterna Verde che aveva in mente era un altro", probabilmente qualcuno di più conosciuto, chissà. Lo ha rivelato rispondendo a un fan via Twitter, in modo molto chiaro e diretto, come sempre.



Anche quel Lanterna Verde e non un personaggio come Hal Jordan, Guy Gardner o Jonathan Stewart - forse - è dunque imputabile alla visione di Joss Whedon, altro tassello che la discosta ancora di più da quella originale di Snyder, quasi totalmente modificata.



Vi lasciamo all'approfondimento sullo Snyder Cut di Justice League.