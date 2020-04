Lanterna Verde nel DCEU, perché abbiamo bisogno del film

Se ne parla tanto, ma non arriva mai: il film di Lanterna Verde è ancora Missing In Action , ma il DCEU (o almeno, quel che ne resta) ne potrebbe davvero giovare.

Se potrebbe non essere il momento migliore per un live-action su Batman Beyond, vista la presenza di numerosi altri personaggi del Batverse e una nuova iterazione di Batman in arrivo con il film di Matt Reeves, è invece dovuto da diverso tempo un nuovo tentativo nel portare sul grande schermo Lanterna Verde & Co. ... Non trovate?

In campo televisivo, Greg Berlanti è al lavoro su una serie animata per HBO Max dedicata a Lanterna Verde (pare che debba mostrare le origini di due Lanterne Verdi), e si vocifera un apparizione del personaggio in Stargirl, ma a livello cinematografico siamo ancora fermi al progetto di Geoff Johns sui Green Lantern Corps., che alcuni, come Ricky Whittle, che sembrerebbe essere stato contattato per un ruolo (Simon Baz? Chi può dirlo), sostengono ancora in lavorazione e in arrivo nelle sale in un prossimo futuro.

Ad ogni modo, non c'è momento migliore del presente per (tornare a) puntare su Hal Jordan, John Stewart e soci, specialmente se i rumor che vorrebbero entrambi i personaggi nella prossima trasposizione sono veritieri.

Con Wonder Woman al suo secondo round, e un simile traguardo in arrivo per Aquaman e Shazam!, con Black Adam finalmente in produzione, e dei nuovi dubbi sul futuro di Flash dopo i recenti accadimenti che hanno visto coinvolto Ezra Miller, la mossa più logica sarebbe proprio quella di puntare alle Lanterne e all'elemento cosmico, un ottimo contraltare anche per The Suicide Squad e The Batman (soprattutto visto che non sappiamo cosa ne sarà di Superman).

In più, il materiale a disposizione per dar vita a ulteriori sequel e spin-off non mancherebbe di certo, fornendo a Warner e DC Films un'ottima scusa per preferirli anche ad altre proprietà a loro disposizione.

Certo, nel frattempo bisogna trovare gli interpreti... Il sito CBM suggeriva Michael Fassbender nei panni di Hal Jordan e Daniel Kaluuya nei panni di John Stewart.

Voi che ne pensate di tutta questa faccenda? E chi vedreste bene nei rispettivi ruoli? Fateci sapere nei commenti.