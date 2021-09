Lanterna Verde: ecco cosa Ryan Reynolds ha portato a casa dal set del film!

Recentemente Ryan Reynolds ha annunciato che vedrà per la prima volta Lanterna Verde. L'attore, infatti, non ha mai guardato il film in cui è apparso, eppure ha creato un drink in suo onore nel giorno di San Patrizio. E, in relazione al tweet in cui forniva la ricetta, ha svelato cosa si è portato a casa dal set del film.

Si sa, tutti gli attori quando terminano le riprese portano con loro qualcosa del personaggio che hanno interpretato. Ryan Reynolds, in questo caso, ha preso la cosa più importante: l'anello, elemento che nel film è in grado di dargli i superpoteri e farlo, dunque, diventare Lanterna Verde.

Durante un'intervista a Digital Spy, Reynolds ha anche spiegato il perché della sua scelta. "L'anello era l'unica cosa reale su quel set" ha detto semplicemente l'attore. Infatti, se ci si pensa, molto spesso questi film vengono praticamente creati in post-produzione, con l'aggiunta di effetti di vario tipo e, talvolta, la creazione vera e propria di ambientazioni.

“La cosa strana di [Lanterna Verde] è che ho completato l'intero film e in realtà il 75% del processo di realizzazione della pellicola è iniziato quando sono tornato a casa. Per me erano solo quattro pareti verdi, ma per tutti gli altri sono su un pianeta alieno 3D. Non c'era niente in realtà lì. È tutto aggiunto in post-produzione. L'unica cosa reale, e che potevo rubare, era l'anello della Lanterna. Quindi l'ho rubato. È stato piuttosto bello."

Adesso i fan si chiedono se ci sarà mai un altro film sul personaggio, dal momento che il primo non è stato molto apprezzato. Iniziano anche a venir fuori alcune idee: e se a dirigere il sequel fosse Christopher Nolan? In quel caso potremmo trovarci di fronte a tutto un altro Lanterna Verde.