Lanterna Verde, e se fosse Christopher Nolan a farne un nuovo film?

Fra i tanti fallimenti cinematografici di DC il povero Lanterna Verde è stato uno dei più bistrattati, al punto da spingere lo stesso protagonista Ryan Reynolds a considerare il film nient'altro che un enorme sbaglio. Ma siamo proprio sicuri che il personaggio non meriti una seconda possibilità?

Di concreto ad oggi non c'è nulla, ma perché non sognare in grande e non immaginare un Lanterna Verde diretto, ad esempio, da un certo Christopher Nolan? L'idea lanciata da Screenrant può effettivamente risultare interessante sotto molti aspetti, primo fra i quali la familiarità del regista con i cinecomic e con l'universo DC dopo la trilogia del Cavaliere Oscuro.

Sempre il noto sito fa notare, inoltre, come il protagonista di Tenet John David Washington potrebbe risultare la scelta perfetta per il ruolo del protagonista: il feeling con Nolan c'è tutto e, almeno fisicamente parlando, l'attore sarebbe praticamente perfetto per interpretare John Stewart, incarnazione di Lanterna Verde ben più famosa dell'Hal Jordan interpretato da Reynolds nel primo film.

Cosa ne pensate? Credete che un Green Lantern firmato Nolan possa essere una buona idea? Diteci la vostra nei commenti! Dal canto suo, intanto, Ryan Reynolds continua a sconsigliare la visione di Lanterna Verde ai suoi fan; l'attore ha recentemente svelato l'esistenza di una meravigliosa versione di Lanterna Verde con Tom Cruise!