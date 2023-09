Lanterna Verde, in che modo l'11 settembre influenzò il film flop con Ryan Reynolds?

I drammatici eventi dell'11 settembre 2001 hanno avuto un impatto enorme sull'immaginario collettivo degli Stati Uniti, influenzando in maniera straordinariamente incisiva l'arte in ogni sua forma, tra cui, ovviamente, quella cinematografica: difficilmente, però, qualcuno noterebbe riferimenti alle Torri Gemelle in Lanterna Verde.

Il film rifiutato da Sam Worthington subì però a modo suo l'influenza di quanto accaduto quel maledetto giorno di 10 anni prima: secondo le parole del regista Martin Campbell, infatti, il design di Parallax, il villain del film interpretato da Clancy Brown, fu pesantemente influenzato dalle immagini del collasso delle Twin Towers.

"Le immagini di queste enormi nubi di polvere che calavano sulla strada dal World Trade Center che collassava vengono immediatamente associate al terrore" furono le parole del regista, che contestualmente parlò anche dell'influenza delle immagini di alcune festività indiane ("Fantastiche immagini di enormi masse di esseri umani che si contorcono").

Una fonte d'ispirazione decisamente difficile da indovinare, soprattutto dal momento in cui parliamo di un film dai toni non particolarmente drammatici come quello sulle vicende di Hal Jordan: una piccola curiosità che chiaramente non può risollevare il giudizio sul risultato finale, ma che aggiunge sicuramente profondità all'opera nel complesso. E voi, eravate a conoscenza di questo dettaglio? Fatecelo sapere nei commenti!