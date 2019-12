Lando Calrissian doveva essere presente in Star Wars: Il Risveglio della Forza

Il ritorno del Lando Calrissian di Billy Dee Williams sarà uno dei tanti momenti di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che regaleranno una gioia ai fan più nostalgici della saga stellare. Nelle idee iniziali della produzione, però, il ritorno dello storico amico di Han Solo sarebbe dovuto avvenire già in Star Wars: Il Risveglio della Forza.

A spiegarlo è stato lo stesso regista J. J. Abrams che, parlando dell'imminente Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ha ammesso di essersi divertito come un bambino nel far tornare in scena i personaggi storici della saga come Lando e, ovviamente, Luke.

"Far tornare Lando era qualcosa che io e Larry Kasdan avremmo già voluto fare in Star Wars: Il Risveglio della Forza, almeno quanto abbiamo voluto che Luke allenasse Rey" ha spiegato il regista, che ha poi parlato dell'entusiasmo di Williams nel riprendere in mano il suo storico personaggio: "È semplicemente fantastico, divertente, affasciante, si impegna così tanto… Ad averceli il suo spirito, la sua personalità, il suo carattere, quel dannato sorriso che è probabilmente una delle più grandi cose che Dio abbia mai creato… Riuscire a vederlo in una scena con i nostri personaggi sembra così giusto".

Sempre Abrams ha risposto a chi ancora oggi attacca Star Wars: Il Risveglio della Forza per la troppa somiglianza ad Episodio IV; una fan theory su Star Wars: Il Risveglio della Forza, intanto, sembrerebbe aver trovato conferma in Star Wars Jedi: Fallen Order.