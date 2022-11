Lando Buzzanca ricoverato al Policlinico Gemelli: 'E' scivolato dalla sedia a rotelle'

Il celebre attore Lando Buzzanca è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo esser caduto dalla sedia a rotelle nella casa di riposo in cui si trova da qualche tempo. L'interprete, ormai 87enne, al momento si trova sotto osservazione dopo aver ricevuto i controlli del caso.

Secondo quanto dichiarato dal figlio, l'attore Lando Buzzanca avrebbe subito una caduta qualche giorno fa nella Rsa nel quale risiede da quasi un anno. "E' stato ricoverato immediatamente in ospedale" ha raccontato. "È scivolato dalla sedia a rotelle e ha battuto la fronte. Gli hanno fatto tre tac, è stato in osservazione. Non ci sono traumi o altro di invasivo, sembra. Mi danno notizie comunque sempre sporadiche. Dovrebbero averlo portato in geriatria, dovrebbe rimanerci anche nel week end. Era tranquillo e dormiva nelle ultime ore, quando ho avuto le ultime notizie" ha concluso.

La carriera dell'attore, iniziata negli anni Sessanta, lo ha reso una delle personalità più note del cinema italiano. Grande caratterista e attore di spessore sia comico che drammatico Lando Buzzanca non si vede in più in scena da diversi anni. Ad ormai 87 anni, si trova da diverso tempo in una Rsa, a causa dell'avanzare dell'età e diversi problemi di salute avuti nell'ultimo periodo. Nonostante sia stato sempre vicino alla politica, Buzzanca ha detto non voler mai essere un politico.

Lando Buzzanca fa parte di quel folto gruppo di attori che nel corso della loro carriera hanno ricoperto i ruoli più svariati. L'attore ha più volto collaborato con Marcello Mastroianni di cui abbiamo ricordato i ruoli più iconici.