Ha Ha Land: è virale un vecchio poster premonitore su Joker, Harley Quinn e il musical

In queste ore il popolo di internet e i fan della DC sono rimasti scioccati dalla notizia, apparentemente confermata, che Joker 2 sarà un musical con Lady Gaga nei panni di Harley Quinn, ma in realtà l'idea era già stata 'proposta' diversi anni fa.

Il celebre artista social BossLogic, infatti, con un post su Twitter ha ricordato ai suoi numerosi follower che nel 2019, poco dopo l'uscita di Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e per cavalcare l'onda di quello straordinario successo, pubblicò un fan-poster che immaginava proprio un Joker 2 in stile musical con Harley Quinn come protagonista: l'immagine, tanto suggestiva quanto premonitrice, è disponibile in calce all'articolo e, come potete vedere, ricalca una locandina di La La Land, che ovviamente nella Gotham City di Arthur Fleck diventa 'Ha Ha Land'.

Ricordiamo che al momento l'unica cosa ufficiale relativa al sequel di Joker è il suo titolo, Joker Folie à deux, che comunque aveva già fatto pensare ad un possibile coinvolgimento di Harley Quinn, o almeno di una sua versione riadattata per il mondo ultra-realistico di Todd Phillips. Comunque dopo l'annuncio dell'Hollywood Reporter, rimbalzato e confermato sulle principali riviste di cinema di Hollywood, sono ore abbastanza calde per il cinecomix DC, dunque rimanete sintonizzati per tutti i possibili nuovi aggiornamenti.

Per altre letture, guardate questa prima fan art di Lady Gaga come Harley Quinn, realizzata (ovviamente) da Boss Logic.