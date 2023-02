La La Land in scena a Broadway: il film di Damien Chazelle diventa un musical teatrale!

A volte dal cinema si arriva a teatro. A confermarlo è La La Land che dopo aver conquistato un posto d'onore tra i musical più apprezzati di sempre, diventerà uno spettacolo teatrale che andrà nei teatri di Broadway in una data non ancora definita ufficialmente.

Una conseguenza che sembra quasi naturale guardando come il film sembri essere stato creato come un lavoro teatrale. Le scene, il modo in cui i due protagonisti occupano lo spazio, sembra sempre che si esibiscano su un palco davanti ad un pubblico. C'è voluto tempo ma finalmente La La Land, così come tanti altri film hollywoodiani (come Moulin Rouge) ha ottenuto il suo meritato adattamento che riempirà i teatri di Broadway.

Vedendo diversi dietro le quinte della pellicola si può capire l'impegno degli interpreti del realizzare uno dei musical più memorabili degli ultimi anni. Addirittura per La La Land Ryan Gosling imparò a suonare il piano a velocità record ottenendo anche diversi sguardi invidiosi del collega di set John Legend. La regia dell'adattamento a Broadway di La La Land sarà curata da Bartlett Sher, mentre il libretto è stato scritto da Ayad Akhtar e Matthew Decker. Ovviamente tutte le musiche verranno direttamente citate dal lungometraggio e quindi curate da Justin Hurwitz con testi di Benj Pasek e Justin Paul.

Tra i meriti di La La Land c'è quello di aver "salvato" la vita al cane di Gene Kelly, durante una visita che Damien Chazelle, Ryan Gosling ed Emma Stone fecero alla moglie del compianto attore e ballerino. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!