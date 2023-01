La La Land, quando il film di Damien Chazelle 'salvò' il cane di Gene Kelly

La La Land paga volutamente pegno ai grandi musical della Hollywood della Golden Age: Damien Chazelle non ha voluto nascondere neanche per un frame la sua volontà di omaggiare i fasti del cinema che fu, e proprio animato da queste intenzioni decise, in fase di produzione, di andare a far visita a uno dei grandi protagonisti di quell'epoca.

Stiamo parlando di Gene Kelly, star di tanti musical entrati nella storia del cinema tra cui l'indimenticabile Cantando Sotto la Pioggia: in compagnia di Ryan Gosling ed Emma Stone, infatti, il regista si recò a far visita alla vedova di Kelly, cogliendo quindi l'occasione per ammirare tante memorabilia conservate in casa dell'attore, tra cui una copia della sceneggiatura del già citato Cantando Sotto la Pioggia.

A visita praticamente conclusa accadde però l'imprevedibile: il cane della vedova Kelly fuggì, con Chazelle e Gosling subito pronti a lanciarsi all'inseguimento nel pieno del traffico cittadino per evitare che al povero animale succedesse qualcosa di brutto. "Non uccideremo il cane della vedova di Gene Kelly" pare siano state le parole rivolte da Chazelle alla star di Drive.

Il salvataggio andò fortunatamente a buon fine: in un certo senso, dunque, La La Land ha davvero salvato la vita all'incauto amico a quattro zampe! Inseguimenti e salvataggi a parte, comunque, qui trovate la nostra recensione di La La Land.