La La Land, Emma Stone tornerà anche nel musical di Broadway?

E' da poco arrivata la notizia dell'adattamento a Musical di La La Land, capolavoro di Damien Chazelle che ha stregato il pubblico già dal momento della sua uscita.

Non è ancora nota la data del debutto del nuovissimo musical che riporterà in vita la storia (tanto magica quanto cruda) di Mia e Sebastian. Ben poco si conosce in generale dell'adattamento: ad esempio, chi sarà ad interpretare i due protagonisti? Un'incognita, per ora.

E' pur vero che Emma Stone ha dimostrato una grandissima capacità espressiva musicale nel film di Chazelle, quindi il mondo sembrerebbe essere concorde nel dire: sì, potrebbe tornare. Ma sono principalmente speculazioni, non c'è nulla di accertato. Superfluo dire che i fan non hanno idea nemmeno di chi interpreterà Sebastian. Non resta dunque che aspettare ulteriori notizie al riguardo.

Cosa sappiamo per ora, dunque? Il compositore sarà Justin Hurwitz, con Benj Pasek e Justin Paul come cantautori. Collaboreranno nel progetto anche il regista Bartlett Sher e Matthew Decker con Ayad Akhtar, rinomati scrittori.

Come immaginiamo sappiate, Damien Chazelle si è recentemente superato con Babylon, film che vede Margot Robbie protagonista assoluta.

