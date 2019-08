Lancio da $180 milioni nel mondo per Hobbs & Shaw, nuovo film della saga Fast & Furious

Le previsioni di mercato per Hobbs & Shaw si sono rivelate sbagliate, ma al ribasso: il nuovo film della saga di Fast & Furious ha stupito anche gli analisti, con un week-end d'apertura da $180 milioni a livello globale.

In patria il film con Dwayne Johnson e Jason Statham ha tagliato il traguardo al primo posto, debuttando con $60,8 milioni da 4.253 località nordamericane, che sommati ai $120 milioni accumulati nel resto del mondo portano il totale del film a $180 milioni. Il budget, lo ricordiamo, è stimato intorno ai $200 milioni.

La serie Fast & Furious ha generato oltre $5 miliardi in tutto il mondo attraverso otto film. Il week-end di apertura domestico di $60 milioni di questo spin-off stand-alone segna il più grande risultato per le carriere di Johnson e Statham al di fuori del franchising principale Fast & Furious", con i $180 milioni sopracitati che segnano anche il quinto più alto esordio a livello mondiale per la Universal, dietro soltanto a The Fate of the Furious, Jurassic World, Furious 7 e 50 Sfumature di Grigio.

Nonostante la concorrenza di Hobbs & Shaw, Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino ha registrato un secondo fine settimana abbastanza buono: il film con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie ha incassato altri $20 milioni, segnando un calo del 51% rispetto al week-end d'apertura. Dopo 10 giorni dalla pubblicazione, il totale negli USA è a $78 milioni in Nord America.

Il Re Leone è risalito al secondo posto con $38 milioni di dollari, arrivando a $1,19 miliardi a livello globale.

