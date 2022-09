Per lanciarsi dalle stelle: trailer e data d'uscita per il nuovo film Netflix italiano

Dopo il trailer ufficiale di Wanna, la docuserie su Wanna Marchi, oggi Netflix ha svelato Per lanciarsi dalla stelle, altro titolo originale italiano in arrivo in esclusiva sulla piattaforma.

Il film, di cui possiamo mostrarvi il trailer e il poster, racconta la storia di Sole Santoro, una ragazza di quasi 25 anni nata e cresciuta a Conversano, in Puglia, una dimensione idilliaca che però comincia a starle stretta. Ma non è semplice prendere la decisione di cambiare vita e trasferirsi altrove, perché Sole soffre da sempre di disturbi di ansia: per lei compiere un qualunque, anche insignificante gesto può diventare un’impresa titanica. L’unica in grado di comprenderla e aiutarla è sempre stata Emma, la sua migliore amica, che però adesso non c’è più. È stata quest’ultima a scrivere la lettera che Sole riesce a leggere solo pochi giorni prima di compiere venticinque anni. È un’esortazione ad avere uno slancio di temerarietà: Sole dovrà stilare una lista delle piccole e grandi paure che la paralizzano e poi affrontarle una ad una.

Per lanciarsi dalle stelle è una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group, in arrivo solo su Netflix dal 5 ottobre. Diretto da Andrea Jublin e scritto da Alice Urciuolo, tratto dal romanzo di Chiara Parenti, il film include nel cast Federica Torchetti, Cristiano Caccamo, Celeste Savino e Lorenzo Richelmy.

