Lance Reddick, il ricordo della moglie Stephanie Reddick: 'Ci è stato tolto troppo presto'

La morte di Lance Reddick ha lasciato un vuoto imprevisto e difficilmente colmabile nei cuori dei tanti fan dell'attore, tra chi l'aveva conosciuto per John Wick, per The Wire o per i numerosi videogiochi a cui aveva prestato voce e volto, ma soprattutto in quelli dei suoi conoscenti, prima fra tutti la moglie Stephanie Reddick.

Proprio quest'ultima, trascorsi un paio di giorni dal tragico ritrovamento del corpo senza vita del marito, ha voluto ringraziare con alcune toccanti parole i fan accorsi numerosi a dimostrare il loro affetto all'indimenticabile Charon della saga con Keanu Reeves.

"Lance ci è stato portato via troppo presto. Grazie per il vostro amore, per il vostro supporto e per tutte le bellissime storie che avete condiviso su tutte le piattaforme durante gli ultimi giorni. Ho visto i vostri messaggi e non posso esprimere a parole quanto io sia grata per averli ricevuti. [...] Alle migliaia di gamer che hanno giocato a Destiny in ricordo di Lance, grazie. Lance amava voi tanto quanto amava il gioco" sono state le parole condivise da Stephanie Reddick tramite i suoi profili social. Tra i primi a unirsi al cordoglio per l'attore scomparso, ricordiamo, è stato proprio Keanu Reeves, che con Reddick ha condiviso il set di tutti e quattro i film di John Wick.