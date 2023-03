Lance Reddick è morto: l'attore di John Wick ci lascia a soli 60 anni

Serata decisamente non delle migliori per il mondo del cinema, che pochi minuti fa è stato scosso da una di quelle notizie che mai vorremmo dare: è morto a soli 60 anni Lance Reddick, l'attore noto ai più per i suoi ruoli in serie TV come The Wire, Lost e Fringe a breve in sala con il quarto capitolo della saga di John Wick.

Recentemente ingaggiato per il ruolo di Poseidone in Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, Reddick è stato trovato senza vita in queste ore nella sua casa situata in Studio City: le cause della scomparsa improvvisa dell'attore non sono ancora state diffuse, ma stando a quanto trapela si parla di morte avvenuta per non meglio specificate cause naturali.

Nato a Baltimora il 31 dicembre del 1962, Reddick si era fatto amare sia sul grande che sul piccolo schermo non soltanto per il ruolo di Charon interpretato nel corso di tutti e quattro i film della saga di John Wick, ma anche per le sue partecipazioni a serie TV di successo come Lost, ma soprattutto Fringe e The Wire, di cui era stato uno dei volti di punta. Una scomparsa che non può che addolorare i tanti fan che l'avevano amato e che aspettavano di rivederlo in John Wick 4, Percy Jackson e nei tanti altri nei quali l'attore era coinvolto.