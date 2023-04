Lance Reddick, è giallo: la famiglia dell'attore mette in dubbio il certificato di morte

Nelle scorse ore sono state svelate le cause della morte di Lance Reddick, star della saga di John Wick, ma in una dichiarazione ufficiale la famiglia della star ha messo in dubbio il referto dell'autopsia pubblicato dalla stampa.

“Ho rappresentato Lance Reddick per molti anni e continuo a rappresentare sua moglie Stephanie" ha dichiarato l'avvocato della famiglia, James Hornstein. "La dichiarazione del medico legale sul certificato di morte non è il risultato di un'autopsia. Nessuna autopsia è stata eseguita su Lance. Per quanto ne so, nessun esame medico di Lance durante la sua vita ha mai indicato tali condizioni", in riferimento alla cardiopatia ischemica che secondo il rapporto ufficiale avrebbe improvvisamente colpito l'attore, trovato nel giardino del suo appartamento a Studio City.

L'avvocato ha aggiunto: "Lance era la persona fisicamente più in forma che abbia mai conosciuto. Si esercitava quotidianamente nella sua palestra di casa, svolgendo anche un intenso lavoro cardio, e la disponibilità di strutture per la palestra era un requisito contrattuale per i suoi lavori lontano da casa. Mangiava come se un dietologo dovesse tenere traccia di ogni suo pasto. Le informazioni che compaiono sul certificato di morte sono del tutto incoerenti con il suo stile di vita."

Lance Reddick è morto a soli 60 anni il 17 marzo scorso, a pochi giorni dal debutto nelle sale di John Wick 4. L'attore sarà visto nuovamente sul grande schermo a giugno 2024 con Ballerina, spin-off di John Wick con Ana de Armas per il quale ha girato alcune scene nei panni del suo mitico personaggio Charon, il concierge dell'Hotel Continental di New York.