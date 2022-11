Lamborghini: The Man Behind The Legend, rilasciata una clip in esclusiva

La data di uscita di Lamborghini: The Man Behind The Legend si avvicina e, dopo il rilascio del poster ufficiale del film con Frank Grillo nei panni dell'iconico Ferruccio, una nuova clip è stata da poco pubblicata in esclusiva.

Nella pellicola seguiremo il famoso imprenditore italiano alle prese con la mai placata faida con il rivale Enzo Ferrari ed occupato con i preparativi per l'imminente Gran Premio di Ginevra, che potrebbe essere la sua occasione di vittoria con un veicolo non ancora collaudato.

Lamborghini: The Man Behind The Legend è stato scritto e diretto dal premio Oscar Bobby Moresco e basato sulla biografia Ferruccio Lamborghini: La Storia Ufficiale, a cura del figlio Tonino Lamborghini. La clip, da poco pubblicata, ci mostra una cena abbastanza tesa in casa Lamborghini tra l'imprenditore e sua moglie Annita (Mira Sorvino), a causa di qualche lecita preoccupazione sulle finanze dell'azienda. Lamborghini sta, appunto, cercando di creare un'auto migliore della Ferrari, ma Annita teme che i suoi sogni possano essere alquanto avventati e possano mandare in rovina la loro intera famiglia. L'ossessione di Lamborghini per l'eredità e il bisogno di dimostrare il proprio valore non sembrano però bastare per placare l'impeto imprenditoriale di Ferruccio che, come sappiamo, gli procurerà un posto d'onore tra i grandi dei motori.

Il biopic arriverà al pubblico tra poco più di un settimana e sarà un utile termine di paragone per la pellicola diretta da Michael Mann Ferrari, di cui è stata da poco annunciata la data d'uscita!