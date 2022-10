Lamborghini: The Man Behind The Legend, Frank Grillo nel poster ufficiale!

L'abbiamo visto in The Purge, in Boss Level, A day to die e in Shattered-L'inganno: parliamo di Frank Grillo, che quest'anno torna sugli schermi nel ruolo di Ferruccio Lamborghini in Lamborghini: The Man Behind The Legend. Diamo un'occhiata al poster ufficiale appena rilasciato da Lionsgate.

Uno sfondo giallo, una Lamborghini e Frank Grillo in giacca e cravatta a figura intera. Un poster per niente ridondante e dritto al punto, essenziale. Così si presenta il nuovo film di Roberto Moresco, nato dalla biografia scritta da Tonino Lamborghini. Lamborghini sarà girato in Italia, e vedrà come protagonista assoluto Frank Grillo (Ferruccio Lamborghini) in lotta con Enzo Ferrari.

Come mostra il trailer ufficiale uscito qualche tempo fa, il film si concentra sul percorso che intraprende Ferruccio dopo un confronto non prolifico con Enzo. La delusione riportata dal riscontro negativo da parte del collega (futuro rivale) porterà Lamborghini ad aprire una compagnia propria - e il resto è storia.

Per chi non lo ricordasse, è in produzione anche un altro film a sfondo automobilistico, incentrato però sulla vita di Ferrari e sulla storia del suo successo. In questo caso Adam Driver è Enzo Ferrari, mentre il biopic sarà diretto da Michael Mann. Avremo l'occasione, sembra, di assistere ad un confronto sul grande schermo di due colossi, seppur a distanza di tempo dal rilascio dei due film: Lamborghini: The Man Behind The Legend uscirà al cinema il 14 Novembre 2022, mentre Ferrari solamente nel 2023. Cosa ne pensate del poster ufficiale? Ma soprattutto, che ne dite della scelta di Frank Grillo come Ferruccio Lamborghini? Fatecelo sapere nei commenti!