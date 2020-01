Lambert Wilson in trattative per Matrix 4: rivedremo il Merovingio?

Se è vero che nella grande ed immensa Matrix tutto è un enorme cerchio e la storia non fa che ripetersi, come svela l'Oracolo alla fine del terzo film, non deve sorprenderci l'idea che potremmo rivedere il Merovingio nel quarto capitolo del franchise: a svelare le trattative in corso è lo stesso attore ed interprete Lambert Wilson

La pellicola è recentemente entrata in produzione e insieme a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, che riprenderanno i ruoli di Neo e Trinity, potremmo rivedere sui grandi schermi anche Wilson.

Una fonte sostiene che Wilson avrebbe confermato la presenza del Merovingio già nella primissima sceneggiatura e che quindi si sarebbe proposto per vestirne nuovamente i panni.

Tuttavia secondo lo stesso rumor l'agenda teatrale già fitta di Wilson potrebbe essere un ostacolo non da poco al suo rientro nella Matrice, quindi le trattative potrebbero protrarsi ancora per qualche tempo. Ad aggiungere ulteriori limitazioni anche le pressanti scadenze della pellicola, che verrà girata in parallelo a John Wick 4, le quali potrebbero spingere la produzione a confermare o scartare rapidamente la sua candidatura.

Quello del Merovingio è una delle figure più affascinanti della trilogia, in cui compare al fianco di una maestosa Monica Bellucci, nel ruolo di sua moglie: i due forniranno a Neo, non senza ostacolarlo, le chiavi d'accesso per un "paradiso dei programmi" dove gli stessi possono ritirarsi in esilio.

Intanto i casting continuano e alla pellicola diretta da Lana Wachowski, da sempre sulla sedia di regia del franchise, si sono appena uniti Eréndira Ibarra e Max Riemelt, entrambi in arrivo dal set di Sense8.



Matrix 4 ci riporterà nel mondo distopico che avevamo lasciato nel 2003 ed uscirà in Italia il 21 maggio 2021.