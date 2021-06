LaLaurie Mansion, il regista di Spiral dirigerà il primo capitolo del franchise horror

Tornato di recente nel franchise che lo ha reso famoso grazie all'atteso Spiral - L'eredità di Saw, come riporta oggi Deadline il regista Darren Lynn Bousman è stato scelto per dirigere quello che sarà il primo capitolo di un nuovo franchise horror cinematografico dedicato alla LaLaurie Mansion, dai creatori di The Conjuring.

Questo nuovo progetto è stato infatti sviluppato dai co-creatori e sceneggiatori del primo capitolo di The Conjuring, Chad e Carey Hayes, che già nel recente passato avevano espresso interesse nel voler approfondire ed esplorare tutti gli eventi soprannaturali accaduti nell'iconica dimora infestata di New Orleans. Adesso l'idea è divenuta realtà e sappiamo che ogni film di questo nuovo franchise sarà ambientato in un'epoca totalmente diversa dalla precedente, così da creare un prosieguo temporale con al centro sempre la LaLaurie Mansion, in stile sostanzialmente antologico.



Bousman ha dichiarato al riguardo: "Partecipare a questo progetto è un sogno che diventa realtà per me. Da quanto riesco a ricordare, sono sempre stato ossessionato dal paranormale, e chiunque studi o sia appassionato di soprannaturale conosce le leggende e le tradizione della LaLaurie Mansion. È il Santo Graal di questi tipi di ambienti. Recentemente mi è stato concesso l'accesso alla casa e sono stato lì insieme ai fratelli Hayes. Non c'è davvero modo di articolare le mie 72 ore tra quelle mura. La casa ti consuma. La sua storia ti stordisce. Gli Hayes hanno creato una narrazione davvero emozionante, piena di suspance e spaventosa. Non vedo l'ora di poter presentare al mondo questo luogo incredibile".



Secondo quando riferito, il franchise inizierà in tempi contemporanei, con ogni nuovo film che andrà sempre più indietro nella storia della LaLaurie Mansion.