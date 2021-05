LaKeith Stanfield, la star di Judas and the Black Messiah si scusa per la chat antisemita

Negli ultimi anni, LaKeith Stanfield ho ottenuto più volte il plauso della critica, ed è stato inserito dalla rivista Variety nella lista dei migliori interpreti della sua generazione. Quest'anno si è addirittura aggiudicato una nomination agli Oscar per Judas and the Black Messiah, ma nelle ultime ore, qualcosa è andato storto.

Stanfield è stato aspramente criticato per aver preso parte ad una chat su Clubhouse in cui sono piovuti pesanti insulti nei confronti degli ebrei, e così l'attore ha deciso di scusarsi pubblicamente con un lungo post sui social, pur non avendo detto nulla che potesse essere minimamente frainteso.

"Ieri sono entrato in una chat room online su Clubhouse dedicata a Louis Farrakhan. Quando i partecipanti alla room mi hanno notato, sono stato rapidamente nominato moderatore. Ad un certo punto durante la conversazione, la discussione è pesantemente degenerata. Diversi utenti hanno fatto dichiarazioni antisemite ripugnanti ea quel punto avrei dovuto chiudere la discussione o allontanarmi completamente da essa. Condanno l'incitamento all'odio e le opinioni discriminatorie di ogni tipo. Mi scuso incondizionatamente per quello che è successo in quella chat room e per aver permesso a me stesso di prendere parte a quell'incitamento all'odio. Non sono un antisemita né nè appoggio nessuna di quelle cose dette in quella chat room".