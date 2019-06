Lakeith Stanfield e Olivia Cooke presto in un film su Disney+?

Lakeith Stanfield, visto nel film indie Sorry to bother you, e Olivia Cook (Ready Player One) sono in trattative per recitare in un film per Disney+, secondo quanto riporta Collider. Sarà una sorta di fiaba, al momento ancora senza titolo.

Il film sarà diretto da Susan Johnson (Tutte le volte che ho scritto ti amo, qui la nostra recensione), mentre la sceneggiatura è di Cat Vasko. I produttori saranno Andrew Lazar e Ben Simpson per Mad Chance. Non sono trapelati ufficialmente dettagli della trama, ma secondo Scriptshadow la storia avrà per protagonista un principe che intraprende un viaggio con la sua futura principessa per liberarla da un incantesimo che la rende... particolarmente noiosa. Lungo la strada i due scopriranno una realtà sconvolgente: fanno parte di una fiaba dei fratelli Grimm, e con la loro ricerca hanno distrutto l’intero universo delle favole. A quanto anticipa Stciptshadow, il film avrà un tono fiabesco, ma anche scanzonato e irriverente, un po’ alla Shrek per intenderci.

Intorno alla metà del film, quindi, la missione dei protagonisti cambierà da “salvare la principessa” a “salvare l’universo”.

Dopo Tutte le volte che ho scritto ti amo per Netflix, che avrà anche un sequel, nei giorni scorsi la regista Susan Johnson ha firmato con Amazon Studios per dirigere un film tratto dal romanzo Rabbit Cake di Annie Hartnett. Anche Lakeith Stanfield ha lavorato recentemente con Netlfix, recitando al fianco di Gina Rodriguez nel film Someone Great.