Lakeith Stanfield interpreterebbe volentieri Joker in un film diretto dai fratelli Safdie

L'ultimo film dei fratelli Safdie, Diamanti grezzi, è disponibile sulla piattaforma Netflix dallo scorso 31 gennaio, ma Lakeith Stanfield è rimasto così impressionato dai due registi che accetterebbe volentieri di tornare a lavorare con loro, anche per un film su Joker.

L'attore è stato ospite del Jimmy Kimmel Live! per promuovere il suo prossimo film, il dramma sentimentale The Protograph, ma ha potuto parlare anche del suo lavoro con Josh e Benny Safdie e ha parlato del suo abito indossato durante la premiere di Joker, avvenuta lo scorso ottobre, molto simile nell'aspetto a quello del personaggio a fumetti: "Adorerei interpretare Joker. Sarebbe bellissimo". Kimmel quindi gli chiede se l'incredibile successo ottenuto da Joaquin Phoenix con il suo film gli impedirà di avere la chance di interpretarlo a sua volta: "Questo mi fa rispondere: aspettate di vedere me nella parte".

Nelle parole concesse ai microfoni di Collier, poi, Stanfield ha aggiunto: "Quello che potrei portare io al ruolo avrebbe molto a che fare con la gente con cui collaboro, con come la storia è scritta, con il mondo in cui viviamo e poi aggiungerei un po' di magia. Non sarebbe grandioso se io e i fratelli Safdie facessimo qualcosa del genere?".

Tornando a Diamanti grezzi, la pellicola è stata praticamente ignorata da questa stagione dei premi, ottenendo solo il National Board of Review. Nel ringraziare l'organizzazione, Bernie Safdie ha dichiarato che probabilmente "questo è l'unico riconoscimento che otterrà la sceneggiatura del film". Scritta nel corso degli ultimi 10 anni, il regista ha specificato che ci sono volute circa 160 versioni del copione e che ironicamente l'obiettivo era di rendere il tutto come se fosse improvvisato. "Non so come ma tutti continuavano a dirci se c'era effettivamente un copione per quello che stavamo girando. Credeteci oppure no, ma c'era. Quindi grazie a tutti voi". Josh Safdie ha quindi aggiunto: "Accetto questo premio per scusarmi personalmente per lo script, lunghissimo e sofferente. Noi siamo molto ansiosi per natura e lo siamo anche nel processo di scrittura".

The Photograph, scritto e diretto da Stella Meghie (Noi siamo tutto), è incentrato sull’intreccio di storie sentimentali ambientate sia nel passato che nel presente. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Diamanti grezzi.