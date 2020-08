Lakeith Stanfield su Instagram, foto shock con pillole e alcool: 'Posso farmi del male'

Keith Stanfield ha dato un bello spavento ai suoi fan nelle scorse ore, quando sul proprio profilo del social network Instagram ha pubblicato diverse fotografie scioccanti che lo ritraevano tra alcool e pillole.

Ad accompagnare le immagini, successivamente rimosse, anche un messaggio a dir poco preoccupante che recitava: "Mi piace stare da solo perché posso farmi del male e nessuno mi dice di fermarmi o che è qui a fingere che gli importi."

Come riporta The Wrap parecchi fan hanno commentato i vari post molto allarmati, e perfino il comico Patton Oswalt ha scritto: "Non ho modo di contattare direttamente Lakeith Stanfield, ma ho contattato alcuni amici che abbiamo in comune. Ma qualcuno qui che lo conosce PER FAVORE può contattarlo? Adesso? Sta pubblicando cose su Instagram che mi preoccupano per la sua salute. Grazie."

Oswalt ha cancellato quel tweet dopo che la società di pubbliche relazioni che cura gli interessi di Stanfield gli ha risposto pubblicamente con questo messaggio: "Messaggio rivolto a tutti! LaKeith sta bene. Grazie per la preoccupazione. Gli abbiamo parlato. L'amore che avete dimostrati tutti voi è molto apprezzato."

Qualche ora dopo, lo stesso Lakeith Stanfield ha rassicurato i propri followers: "Sto bene! Ho apprezzato i messaggi che mi avete inviato, ma sto bene, davvero. Non ho cercato di farmi del male da solo".

Solo una bravata particolarmente felice o c'è dell'altro sotto? Impossibile stabilirlo al momento, dato che The Wrap sottolinea come i rappresenti dell'attore hanno rifiutato ogni commento sulla faccenda una volta contattati dai reporter.

