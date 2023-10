Laika, annunciati nuovi film dai geni dell'animazione: di cosa si tratta?

Lo studio cinematografico dell'Oregon Laika ha annunciato l'assunzione di nuovi talenti, come il regista Pete Candeland e Victor Maldonado e Alfredo Torres, la coppia vincitrice dell'Annie Award, per sviluppare dei nuovi film d'animazione.

Le nomine hanno effetto immediato, anche se non ci sono ancora dettagli in merito ai progetti assegnati agli autori. Ma chi sono i nomi coinvolti?

Maldonado e Torres sono un team con sede a Los Angeles che sono saliti alla ribalta dopo la vittoria dell'Annie Award per la regia di “Win, Lose or Draal”, un episodio della serie di Guillermo del Toro Trollhunters: Tales of Arcadia, prodotta da DreamWorks Animation e Double Dare You Productions. Il duo ha anche diretto tre episodi della serie animata Netflix vincitrice dell'Emmy Love, Death & Robots, oltre a collaborare al fantasy Nocturna del 2007, che ha vinto il premio come miglior film d'animazione ai Goya Awards, l'equivalente spagnolo degli Oscar. Maldonado ha diretto quel film insieme ad Adrià García, con Torres come scenografo e in vari altri ruoli nel comparto creativo. Inoltre, Maldonado e Torres sono stati anche i registi dei segmenti di animazione di A Monster Calls, il film di J.A. Bayona con Sigourney Weaver e Liam Neeson, che ha vinto nove Goya. La coppia ha recentemente sviluppato lungometraggi e serie tv presso Skydance Animation, che ha interrotto la sua partnership con Apple per passare a Netflix, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi. Dall'altra parte Candeland, talento poliedrico egualmente esperto nelle aree dell'animazione 2D, 3D e live action, è meglio conosciuto per i suoi video musicali per i Gorillaz, ma anche per gli spot per la serie di giochi Rock Band e vari trailer emozionanti di serie tv BBC.

Per chi non lo sapesse, Laika è nota per il suo lavoro rivoluzionario nei film d'animazione in stop-motion, molti dei quali nominati all'Oscar come Coraline, ParaNorman, The Boxtrolls, Kubo e la spada magica e il più recente Missing Link. L'azienda è stata fondata nel 2005 da Travis Knight, che ricopre il ruolo di Presidente e CEO. Attualmente è in produzione il sesto film d'animazione, Wildwood, basato sulla serie di libri di Colin Meloy e dell'illustratore Carson Ellis, e anche il settimo, il film d'animazione The Night Gardener, basato su un'idea originale del creatore di Ozark Bill Dubuque. Inoltre, in fase di sviluppo c’è anche un adattamento del romanzo thriller d’azione Seventeen dello sceneggiatore John Brownlow, che sarà il primo lungometraggio live-action dello studio.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.