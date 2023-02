Laggiù qualcuno mi ama, il trailer del documentario di Mario Martone su Massimo Troisi

Medusa Film ha distribuito il trailer del nuovo documentario del regista Mario Martone sulla figura di Massimo Troisi. Il film, dal titolo Laggiù qualcuno mi ama, è il racconto del Troisi regista prima del comico e attore polivalente attraverso lo sguardo di uno dei più importanti registi italiani contemporanei.

Ecco la descrizione ufficiale di Laggiù qualcuno mi ama:"Montando le scene dei suoi film Martone vuole mettere in luce Troisi come grande regista del nostro cinema prima ancora che come grande attore comico, e per farlo delinea la sua parabola artistica dagli inizi alla fine, inquadrandolo nella temperie degli anni in cui si è formato e nella città comune ai due registi, Napoli. Col montaggio dei film si intersecano alcune conversazioni, non con persone che frequentavano Troisi, ma con artisti che lo hanno amato e ne sono stati influenzati, come Francesco Piccolo, Paolo Sorrentino, Ficarra e Picone, critici che lo hanno studiato, come Goffredo Fofi e la rivista Sentieri selvaggi, e due tra gli artefici della sua opera postuma, Il postino, Michael Radford e Roberto Perpignani. Fa eccezione Anna Pavignano che con Troisi scriveva i suoi film e che Martone vuole incontrare per indagare i processi creativi da cui essi scaturivano, e che collabora al film mettendo a disposizione dei preziosi materiali inediti".



Il cineasta napoletano Mario Martone è uno dei registi maggiormente eclettici del panorama dello spettacolo italiano, capace di destreggiarsi al cinema, in tv e in teatro.

Tra i suoi film più apprezzati spiccano opere come Qui rido io, Il giovane favoloso, Teatro di guerra, L'amore molesto, Nostalgia con Pierfrancesco Favino, Noi credevamo e la versione cinematografica di un classico partenopeo, Il sindaco del rione Sanità.

Massimo Troisi è uno degli artisti napoletani maggiormente ammirati, anche a distanza di quasi trent'anni dalla scomparsa. Vincitore della Coppa Volpi alla Mostra di Venezia nel 1989 per Che ora è, Troisi è noto al cinema per opere come Ricomincio da tre, Il postino, Il viaggio di Capitan Fracassa, Non ci resta che piangere, Scusate il ritardo e Pensavo fosse amore invece era un calesse.



A dicembre è uscito nelle sale Il mio amico Massimo, documentario di Lucky Red diretto da Alessandro Bencivenga.