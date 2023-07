Laggiù qualcuno mi ama: il film imperdibile per i fan di Massimo Troisi arriva su Sky

Arriva in prima tv su Sky Cinema l'acclamato documentario Laggiù qualcuno mi ama, film dedicato alla figura di Massimo Troisi diretto da Mario Martone che sarà in onda oggi mercoledì 19 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Due, Sky Documentaries, in streaming su NOW e anche on demand.

Nell’anno del 70esimo anniversario dalla nascita dell’indimenticabile Massimo Troisi, Martone racconta una figura fondamentale della storia del cinema e della cultura italiana e coglie i molteplici aspetti del suo essere uomo e artista: in questo docufilm le immagini delle pellicole di Troisi si intersecano con le parole di artisti che lo hanno amato e ne sono stati influenzati, come Francesco Piccolo, Anna Pavignano, Valeria Pezza, Goffredo Fofi, Paolo Sorrentino, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Federico Chiacchiari, Demetrio Salvi, Mario Spada, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Michael Radford e Roberto Perpignani.

Montando le scene dei suoi film - un assaggio dell'opera potete trovarlo nel trailer di Laggiù qualcuno mi ama - Martone vuole mettere in luce Troisi come grande regista del nostro cinema prima ancora che come grande attore comico, e per farlo delinea la sua parabola artistica dagli inizi alla fine, inquadrandolo nella temperie degli anni in cui si è formato e nella città comune ai due registi, Napoli.

