Ladyhawke, in che epoca è ambientato davvero il cult con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer?

Stasera torna in tv il cult Ladyhawke, fantasy del 1985 diretto da Richard Donner e con protagonisti il compianto Rutger Hauer e la meravigliosa Michelle Pfeiffer.

Per l'occasione abbiamo collezionato in questo articolo le migliori curiosità sul film, che speriamo possano arricchire la vostra visione. Come al solito le trovate qui sotto:

Il produttore e regista Richard Donner inizialmente voleva Rutger Hauer per la parte del malvagio capitano della guardia , mentre il più giovane Kurt Russell nei panni di Navarre. Ma Hauer non era interessato a quel ruolo, e dato che manifestò interesse per la parte che il regista voleva affidare a Russell, quando questi abbandonò il film alcuni giorni prima dell'inizio delle riprese, Donner ripiegò sulla star di Blade Runner.

, mentre il più giovane nei panni di Navarre. Ma Hauer non era interessato a quel ruolo, e dato che manifestò interesse per la parte che il regista voleva affidare a Russell, quando questi abbandonò il film alcuni giorni prima dell'inizio delle riprese, Donner ripiegò sulla star di Blade Runner. Tre dei castelli utilizzati per questo film erano di proprietà del regista italiano Luchino Visconti e della sua famiglia.

e della sua famiglia. Il falco principale utilizzato in questo film era chiamato "Spike II" e ha "lavorato" fino al 2000, quando fu ceduto alla Audubon, un'associazione dedicata alla conservazione della natura di cui lui divenne ambasciatore: morì nel maggio 2007.

Per le riprese furono usati diversi falchi : uno scelto appositamente per sedersi sul braccio di Rutger Hauer e un altro per le scene di volo; un terzo falco si rivelò per lo più inutilizzabile , poiché godeva così tanto della compagnia di Hauer che ogni volta che sedeva sul suo braccio increspava le piume per la felicità, finendo con l'assomigliare più ad un pollo che un maestoso falco.

: uno scelto appositamente per sedersi sul braccio di Rutger Hauer e un altro per le scene di volo; , poiché godeva così tanto della compagnia di Hauer che ogni volta che sedeva sul suo braccio increspava le piume per la felicità, finendo con l'assomigliare più ad un pollo che un maestoso falco. In una scena, il Capitano Etienne Navarre dice a Philippe Gaston di cavalcare il suo cavallo fino al castello di Imperius e di schiaffeggiare la parte posteriore del cavallo per farlo avanzare. Tuttavia, la prima volta che la scena è stata girata, Hauer ha schiaffeggiato il cavallo troppo forte e quello è schizzato a gran velocità oltre la collina e verso l'orizzonte. Il cavallo era troppo potente perché Broderick potesse fermarlo, quindi tutta la troupe non poté far altro che attendere semplicemente che cavallo e cavaliere tornassero.

e quello è schizzato a gran velocità oltre la collina e verso l'orizzonte. Il cavallo era troppo potente perché Broderick potesse fermarlo, quindi tutta la troupe non poté far altro che attendere semplicemente che cavallo e cavaliere tornassero. Basandosi su fatti geografici, storici e astronomici, gli studiosi hanno stimato che l'azione di questo film si svolge presumibilmente nel 1386, in Italia, trentasei anni dopo la Peste Nera. Eppure, sebbene una vera eclissi totale si sia verificata in tutta la Francia meridionale e in Italia l'1 gennaio 1386, i dialoghi fanno riferimento specificatamente alle Crociate e mai alla Peste; lo stesso marketing ufficiale ha indicato che il film si svolge durante il XIII secolo, praticamente cento anni prima degli eventi che invece mostra.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Ladyhawke e ad uno speciale sulla carriera di Rutger Hauer pubblicato in occasione della sua morte.