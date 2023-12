Ladyhawke, chi era il proprietario dei castelli presenti nel film?

Ladyhawke è diventato, in breve tempo, un piccolo cult del genere fantasy. Un piccolo segreto del film con Matthew Broderick e Michelle Pfeiffer riguarda i set in cui è stato girato e, soprattutto, le ambientazioni fantastiche dell'intera pellicola che caratterizza la sua atmosfera.

I luoghi in cui Ladyhawke è stato girato rendono il film un vero e proprio tesoro del genere fantasy che raramente potrà avere rivali per quanto riguarda il modo in cui porta questo stile sul grande schermo. I Molte scene sono state girate in Italia in rifugi talmente paradisiaci e dall'estetica così particolare da dare l'impressione di trovarsi in un ruolo magico e fatato. In realtà, parte dei posti che compaiono all'interno del film, sono castelli di proprietà di un grandissimo regista del cinema italiano.

Tre di loro, infatti, erano di proprietà di Luchino Visconti, regista italiano che ha fatto la storia del cinema grazie a film come Morte a Venezia, Il gattopardo e Rocco e i suoi fratelli. La maggior parte delle strutture usate nella pellicola erano state acquistate dal regista nel corso della sua vita e poi, successivamente, tramandate alla famiglia che decise di accontentare la produzione di Ladyhawke e concesse l'utilizzo dei tre castelli.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Ladyhawke. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!