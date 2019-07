Lady Sif tornerà in Thor: Love & Thunder di Taika Waititi, parola di Jaimie Alexander

Tra i sorprendenti annunci dei Marvel Studios al Comic-Con 2019,il più sorprendente è stato probabilmente quello relativo a Thor: Love & Thunder, che proporrà ai fan del Marvel Cinematic Universe una versione femminile di Thor interpretata da Natalie Portman.

E dopo le dichiarazioni di Kate Dennings, che nel MCU interpreta Darcy, ovvero la migliore amica di Jane Foster (Portman) e che per questo dovrebbe tornare nel nuovo film di Taika Waititi, anche Jaimie Alexander ha commentato il suo possibile coinvolgimento nel progetto.

Nelle scorse ore infatti l'interprete di Lady Sif ha ricondiviso su Twitter un articolo di IGN nel quale ci si chiedeva chi sarebbe diventata la nuova regina di Asgard, dopo che Thor ha ceduto il diritto di reggenza a Valchiria alla fine di Avengers: Endgame: l'esplicativo sottotitolo del nuovo film di Waititi fa presumere che Thor 4, tra le altre cose, sarà focalizzato sul matrimonio che andrà a formare la nuova coppia regale di Asgard, con il re barra regina Valchiria (primo personaggio dichiaratamente LGBT del MCU) impegnata nella ricerca di una compagna/compagno.

Sotto potete trovare il post della Alexander, che si è candidata come futura consorte di Valchiria.

Vorreste vedere il ritorno di Lady Sif nel MCU? Proprio come per Darcy, il personaggio è stato visto l'ultima volta in Thor: Dark World, uscito nel 2013 nel corso della Fase 2.