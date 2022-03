A Lady's Guide To Selling Out: Meg Ryan dirigerà il film targato Netfix

Meg Ryan è tornata, e lo fa in grande stile: secondo quanto riportato, infatti, l'attrice dirigerà un adattamento del romanzo A Lady's Guide To Selling Out per Netflix.

Descritta come un mix tra Il Diavolo Veste Prada e Mad Men, la commedia romantica scritta da Sally Franson segue Casey Pendergast, donna che affronta una difficile carriera nel ventunesimo secolo. Ad occuparsi dell'adattamento è Jenny Rachel Weiner che racconta la storia di Casey, donna inglese amante dei libri che trova lavoro in una delle migliori agenzie pubblicitarie del posto. La sua migliore amica crede che sia esaurita, ma Casey dice a se stessa che sta solo pagando le bollette in questo modo. Tuttavia quando si innamora di uno dei suoi autori, non può più ignorare i suoi dubbi sul costo umano del suo successo.

Meg Ryan, nota come attrice per film come Harry ti presento Sally e il recente Kate & Leopold, torna a dirigere per la seconda volta. Il suo primo film da regista, infatti, è arrivato in sala nel 2015 e si chiamava Ithaca - L'attesa di un ritorno in cui ha anche recitato. Per quanto riguarda A Lady's Guide To Selling Out, non sappiamo ancora se Ryan avrà un ruolo nel film. Restiamo in attesa di scoprire chi entrerà a far parte del cast.