Lady Killer, Blake Lively protagonista del nuovo cinecomic Netflix scritto da Diablo Cody

Continua a essere prolifico l'accordo di Netflix con la casa editrice Dark Horse: questa volta Lady Killer sarà di Joëlle Jones e Jamie S. Rich a ricevere un adattamento firmato Diabo Cody e con protagonista Blake Lively.

Dopo Polar, Mystery Girl e la serie di successo The Umbrella Academy, Dark Horse fornisce altro materiale alla piattaforma di streaming Netflix per arricchire il proprio catalogo.

La sceneggiatrice Premio Oscar Diablo Cody è stata infatti ingaggiata per adattare la serie a fumetti Lady Killer, pubblicata nel 2015 da Joëlle Jones e Jamie S. Rich e candidata anche agli Eisner Award l'anno successivo.

Protagonista del film sarà l'attrice di Gossip Girl e Un Piccolo Favore Blake Lively che vestirà i panni di Josie Schuller "all'apparenza la perfetta casalinga anni '50, ma quando non è lì ad occuparsi dei bisogni della propria famiglia, conduce una vita segreta come assassina professionista. Un lavoro che le piace davvero, e di cui il marito non sa assolutamente nulla".

La pellicola verrà prodotta dalla stessa Lively e Kate Vorhoff per B for Effort e da Mike Richardson e Keith Goldberg di Dark Horse Entertainment .

Al momento non sappiamo quando inizieranno le riprese del film o quando potremo vederlo sullo schermo, ma vi terremo aggiornati.