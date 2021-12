Lady Gaga, la star di House of Gucci sarà premiata ai Palm Springs Film Awards

Mentre la famiglia Gucci minaccia azioni legali contro House of Gucci, il prossimo 6 gennaio Lady Gaga, che nel biopic interpreta Patrizia Reggiani, sarà premiata ai ai Palm Springs Film Awards per la sua interpretazione nel nuovo film di Ridley Scott. Lo ha reso noto nei giorni scorsi l'organizzazione del festival.

L'attrice e cantante riceverà così l'Icon Award. "Per molti Lady Gaga è un'icona attraverso la sua musica, ma continua a stupire il pubblico anche con i suoi iconici ruoli nella recitazione" ha dichiarato il presidente del festival Harold Matzner in una nota. "Dopo la sua memorabile interpretazione in A Star is Born, Lady Gaga alza ancora una volta l'asticella nella sua interpretazione di Patrizia Reggiani in House of Gucci, la scioccante storia vera della famiglia dietro l'impero della moda italiana. Per questa performance degna di un tour-de-force, siamo onorati di consegnare l'Icon Award a Lady Gaga."

In passato, lo stesso premio era stato conquistato da personaggi del calibro di Meryl Streep, Glenn Close, Michael Douglas, Willem Dafoe, Robert Duvall e Tom Hanks.

Che la sua performance fosse davvero degna di nota, del resto, era evidente anche dalle parole di Adam Driver su Lady Gaga, che in una recente intervista ha raccontato la sua meticolosa preparazione per il suo ruolo in House of Gucci.

I Palm Springs International Film Awards si svolgeranno in presenza il 6 gennaio 2022 al Palm Springs Convention Center, mentre il successivo festival continuerà fino al 17 gennaio 2022.