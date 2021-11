Lady Gaga, la star di House of Gucci completamente nuda per Vogue

Lady Gaga è Patriza Reggiani in House of Gucci, la pellicola di Ridley Scott dedicata all'omicidio di Maurizio Gucci che ha richiesto oltre 20 anni di preparazione. In vista della prossima uscita del film, la celebre pop star ha posato per Vogue, mostrandosi completamente nuda sulle pagine della rivista.

Come potete vedere dal post in calce alla notizia, Lady Gaga appare distesa sul pavimento, con le gamba sinistra piegata. I capelli cotonatissimi e tutti i tatuaggi in bella mostra. La star di Born This Way proprio dalle pagine di Vogue ha rivelato di essersi immedesimata molto nel ruolo della donna accusata della violenta morte dello stilista.

La sua interpretazione nasce dal desiderio di rendere omaggio a tutte quelle donne che nella vita hanno imparata a cavarsela nonostante tutto: "Ma desidero rendere omaggio alle donne che nel corso della storia hanno imparato a sopravvivere, e alle conseguenze più spiacevoli della sofferenza. Spero che le donne guardino il film, e che riflettano sul fatto che le persone ferite poi a loro volta feriscono gli altri. E questo è pericoloso. Cosa può succedere a una persona quando viene portata al limite?".

In attesa dell'uscita nelle sale, date uno sguardo agli ultimi poster di House of Gucci. Vi ricordiamo che la pellicola di Ridley Scott verrò rilasciata a partire dal prossimo 24 novembre.