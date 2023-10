Lady Gaga sorprende i fan di Joker: esce in strada vestita come Harley Quinn

Joker: Folie à Deux uscirà tra meno di un anno ma in queste ore Lady Gaga si è decisamente portata avanti con la fase promozionale del film di Todd Phillips sfoggiando un nuovo vestito ispirato nientemeno che ad Harley Quinn.

Come potete vedere nell'immagine disponibile in calce all'articolo, l'attrice si è fatta fotografare durante una recente apparizione pubblica con indosso un abito chiaramente ispirato al personaggio DC, con lo schema dei colori rosso e nero che corrisponde quasi alla perfezione al costume classico di Harley Quinn. La cosa chiaramente non è sfuggita ai fan, che hanno immediatamente riempito i social network con commenti e reazioni.

La popolarità del personaggio di Harley Quinn è scoppiata nel 2016 con il film DC Suicide Squad, nel quale l'antieroina è stata interpretata dall'amatissima Margot Robbie, all'epoca salita da poco alla ribalta grazie a The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. Mentre Harley Quinn conquistava anche il piccolo schermo con un'acclamata serie tv animata, che prosegue ancora oggi, l'attrice di Barbie tornò ad interpretarla anche due volte, prima nello spin-off Birds of Prey e poi nel remake The Suicide Squad. Attualmente non è dato sapere se Margot Robbie tornerà come Harley Quinn anche nel DCU, la nuova saga sviluppata da James Gunn.

Quel che è certo è che la curiosità per vedere la nuova Harley Quinn di Lady Gaga è alle stelle: in attesa di un primo trailer ufficiale di Joker: Folie à Deux, vi ricordiamo che il film uscirà il 4 ottobre 2024.