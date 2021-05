Lady Gaga shock:'Subii violenza da un produttore a 19 anni e rimasi incinta'

In una toccante intervista contenuta nel primo episodio della docuserie sulla salute mentale di Oprah Winfrey e del principe Harry, The Me You Can't See, su Apple TV+, Lady Gaga ha raccontato le conseguenze persistenti dell'aggressione sessuale subita da adolescente, della gravidanza e della lotta quotidiana per cercare di andare avanti.

"Avevo 19 anni e lavoravo già nel settore, un produttore mi disse: levati i vestiti. Gli dissi di no e me ne andai. Mi spiegarono che mi avrebbero fatto terra bruciata attorno. E non si fermarono... non smisero di farmi richieste e io ero paralizzata e... non ricordo nemmeno" ha dichiarato la popstar.

Nell'intervista Lady Gaga dichiara che non nominerà mai il produttore, e ha parlato del movimento #MeToo:"Capisco questo movimento #MeToo, capisco che alcune persone si sentano davvero a proprio agio rivelando i nomi, ma io no. Non voglio mai più affrontare quella persona. Questo sistema è così pericoloso".



Lady Gaga interpreterà Patrizia Reggiani nel film Gucci e in questi anni ha costruito una carriera di successo sia come cantante che come attrice. Nel documentario ha ricordato il trauma che l'ha accompagnata nel corso degli anni e i postumi della violenza, che si sono manifestati anche dopo parecchi anni, con uno stato di paranoia che la portò a cancellare diverse date del suo tour mondiale:"Non riuscivo più a sentire il mio corpo. Prima un dolore intenso, poi intorpidimento e poi mi sono sentita male per settimane. Mi sono resa conto che era lo stesso dolore che ho provato quando la persona che mi ha violentata mi ha lasciata incinta in un angolo della strada vicino alla casa dei miei genitori, perché vomitavo e stavo male. Perché ho subito abusi e sono stata rinchiusa in uno studio per mesi".

Nell'intervista la popstar racconta anche il problema dell'autolesionismo e come l'ha affrontato.



Lady Gaga a gennaio ha cantato all'insediamento del presidente Joe Biden e di recente è stata impegnata sul set italiano del nuovo film di Ridley Scott.