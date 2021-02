Lady Gaga è a Roma: tutto pronto per le riprese di Gucci di Ridley Scott

L'infaticabile regista Ridley Scott è già pronto a rimettersi all'opera: appena terminate le riprese di The Last Duel, kolossal con Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver ambientato nel Medioevo e ancora inedito, ha convocato Lady Gaga a Roma per iniziare i lavori sul suo prossimo film, Gucci.

Il film racconterà l’assassinio di Maurizio Gucci, ordinato dalla moglie Patrizia Reggiani, che sarà interpretata dall'attrice di A Star is Born: per la sua nuova opera il regista di Blade Runner ha messo insieme un cast eccezionale che, oltre a Lady Gaga, include anche Adam Driver, Jeremy Irons, Robert De Niro, Al Pacino e Jared Leto.

Le riprese dovrebbero cominciare a marzo nella capitale italiana, dove Lady Gaga è stata immortalata oggi dal sempre attentissimo sito JustJared: in calce all'articolo potete notare il look nuovo look della diva, che ha abbandonato il biondo platino sfoggiato per l’Inauguration Day di Joe Biden; la base di Roma sarà solo il fulcro della produzione, che si sposterà anche in altre città italiane, ecco perché Lady Gaga ha affittato un meraviglioso attico nel centro della Capitale, appartamento che affaccia sui Fori Imperiali. La decisione di stare in affitto e non in albergo sarebbe, secondo le fonti, da collegare alla pandemia.

Vi ricordiamo che Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, è stata accusata e incriminata come mandante dell’omicidio. E' stata condannata a 26 anni di reclusione, ed è tornata in libertà il 20 febbraio 2017.