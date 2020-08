Lady Gaga diventa Poison Ivy in questa sensuale fan art per The Batman

Lady Gaga è diventata rapidamente un'icona di moda e i suoi look eccentrici e sopra le righe hanno fatto il giro del mondo: potrebbe essere l'attrice giusta per interpretare Poison Ivy in uno dei prossimi film su Batman?

Alcuni vorrebbero vederla nel ruolo di Jean Grey degli X Men, ma in effetti la velenosa villain di Gotham City le darebbe la possibilità di sfoggiare tutta la sua eccentrica eleganza. Ivy non rinuncia mai ad una potente dose di sensualità, e se consideriamo i suoi capelli rossi, gli abiti verde acceso e il suo sguardo penetrante in effetti non stonerebbe affatto in uno dei molti video della cantante americana.

Nella fan art di Carlos Gzz possiamo farci un'idea di come apparirebbe Gaga nei panni dell'alter ego di Pamela Isley. Ora che la cantante ha dato prova di saperci fare anche con la recitazione, grazie all'acclamato A Star Is Born, potrebbe decidere di salire a bordo dei cinecomic e magari dare vita ad un personaggio del genere. Nel film di Bradley Cooper è riuscita ad unire la sua passione per la musica a quella del cinema: è arrivato il momento di mettere a frutto quanto imparato in decine di sorprendenti video musicali?

Cosa ne pensate? Sarebbe la scelta giusta per dare nuova linfa vitale al personaggio dopo l'interpretazione di Uma Thurman? Ditecelo nei commenti!

Per supportare il Black Lives Matter, Gaga ha donato il suo profilo Instagram da 40 milioni di followers alle varie associazioni che si battono contro la discriminazione.