Lady Gaga offre mezzo milione per il riscatto dei suoi cani, rapiti dopo una sparatoria

Nella serata di mercoledì 24 febbraio, mentre Lady Gaga si trovava a Roma per le riprese di Gucci (nuovo film di Ridley Scott), il suo dogsitter è stato aggredito da uno o più rapinatori che sono riusciti a scappare con due dei tre bullgod della pop star.

Ryan Fischer, il dog walker, è rimasto ferito da quattro colpi di arma da fuoco esplosi dai malviventi e attualmente si trova in ospedale in gravi condizioni. Tuttavia TMZ fa sapere che è prevista la sua completa guarigione. Il terzo cane, Miss Asia, dopo la fuga è stato ritrovato e riconsegnato dalla polizia a una guardia del corpo della cantante.

Disperata dal rapimento dei suoi Koji e Gustav, secondo quanto riportato dal sito, Lady Gaga ha offerto l'esorbitante cifra di 500.000 dollari per il riscatto, "senza fare domande". Le forze dell'ordine di LA non sanno se l'obiettivo dei due malviventi fosse fin da subito quello di rapire i cani della star. Tuttavia le fonti di TMZ fanno notare che i Bulldog francesi sono una razza molto richiesta e costosa, dunque è possibile che i rapinatori non sapessero che si trattava dei cani di Lady Gaga.

A proposito di Gucci, vi ricordiamo che il film vedrà nel cast anche star del calibro di Adam Driver, Jeremy Irons, Robert De Niro, Al Pacino e Jared Leto. Lady Gaga sarà la protagonista e vestirà i panni di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci incriminata come mandante dell'omicidio del marito.