Lady Gaga non canterà agli Oscar 2023 (per colpa di Joker: Folie à Deux)

Lady Gaga non eseguirà la sua acclamata ballata 'Hold my hand', tema principale del candidato a Best Picture Top Gun: Maverick, durante la trasmissione televisiva della 95esima Notte degli Oscar di domenica 12 marzo, come rivelato dal produttore dello spettacolo Glenn Weiss.

Secondo Deadline, la canzone sarà inclusa nelle clip di Top Gun: Maverick e sebbene la superstar avesse intenzione di partecipare alla cerimonia, purtroppo il suo intenso programma di riprese per Joker Folie à Deux di Todd Phillips non le consentirà di prendere parte all'evento. L'ultima volta che Lady Gaga si è esibita agli Oscar, nel 2020, vinse un Academy Award per il brano “Shallow”, canzone di punta di A star is born di Bradley Cooper, film che le fece guadagnare anche una nomination come miglior attrice.

Secondo i bookmakers, Lady Gaga ha ottime possibilità di essere eletta vincitrice anche quest'anno nella categoria della miglior canzone: qualora dovesse accadere, la star dividerebbe il premio con il super produttore BloodPop (collaboratore di tantissimi artisti, da Madonna a Vampire Weekend) e porterebbe a casa il suo secondo Oscar in soli quattro anni. Comunque, Maverick sarà l'unico film nominato nella categoria Best Original Song che non presenterà un'esibizione cantata dal vivo: gli altri artisti nominati ci saranno tutti, da Rihanna con la canzone "Lift Me Up" di Black Panther: Wakanda Forever) a David Byrne e Son Lux (con la candidata all'Oscar Stephanie Hsu) che si esibiscono in "This Is a Life" da Everything Everywhere All at Once, da Sofia Carson e Diane Warren con "Applause" da Tell It Like a Woman a "Naatu Naatu" di RRR (con interpreti ancora da determinare).

Per altri approfondimenti, ecco tutti gli orari e i canali degli Oscar 2023 per seguire la diretta in Italia.