Lady Gaga diventa Jean Grey degli X-Men per il Marvel Cinematic Universe

Il noto artista Carlos Gzz ha condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter una fantastica fan-art che immagina Lady Gaga nei panni di Jean Grey per debutto degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.

L'immagine, che trovate come al solito in calce all'articolo, ci mostra una Jean Gray nella forma della Fenice Bianca: la storia del personaggio sul grande schermo è spesso legata all'oscurità, alle prese con il potere cosmico della Fenice Oscura, ma nei fumetti alla fine si fonde pacificamente con la Forza della Fenice e sfrutta le sue nuove abilità per il bene.

Dopo la sua interpretazione in A Star is Born, il pubblico cinematografico è impaziente di vedere in quali ruoli Lady Gaga si cimenterà prossimamente: circa un anno fa si è vociferato di un ingresso nel cast di Guardiani della Galassia Vol. 3 come interesse amoroso di Rocket Racoon, ma quel rumor non è mai stato confermato e per alcuni è nato solo sulla scia della chiacchierata relazione con Bradley Cooper, doppiatore del personaggio nelle versioni originali dei film Marvel Studios.

Jean Gray è stata interpretata per la prima volta da Famke Janssen nella trilogia di X-Men, e l'attrice ha ripreso il ruolo anche in The Wolverine prima di cedere il testimone a Sophie Turner, che ne ha vestito i panni per X-Men: Apocalypse e Dark Phoenix: chi sperate che la interpreterà nel reboot dei Marvel Studios? Ditecelo nei commenti.

