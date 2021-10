Lady Gaga è un'italiana scatenata nel nuovo trailer di House of Gucci di Ridley Scott

A poche settimane dall'uscita di The Last Duel, Ridley Scott si prepara a tornare in sala con House of Gucci, nuovo film in uscita a novembre che si è mostrato in queste ore con un nuovo trailer ufficiale.

Il filmato, brevissimo, è disponibile come al solito all'interno dell'articolo e mostra una Lady Gaga scatenata nel ruolo (e nei vestiti) di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci (Adam Driver). Nel breve frammento promozionale, la Reggiani si presenta a Gucci nel bar di una discoteca, lui risponde con estrema galanteria, chinandosi per baciarle la mano guantata, e da lì il personaggio di Lady Gaga inizia ad entrare sempre più nello 'stile di vita Gucci'. "Gucci è come una torta", dice il personaggio di Driver nel filmato. "Fai un morso e poi ne vuoi di più, e a un certo punto la vuoi tutta".

Impostato sulla classica canzone di Blondie "Heart of Glass", l'ultimo trailer offre anche sottili accenni al dramma che verrà. La storia del film infatti si dipana attorno al coinvolgimento di Patrizia Reggiani nella morte dell'ex marito: quando Maurizio la lascia per una donna più giovane, lei ingaggerà un sicario per ucciderlo. Il film includerà anche le conseguenze della morte dell'uomo d'affari italiano, basate su eventi reali avvenuti nel 1995. Diretto da Ridley Scott, House of Gucci include nel cast anche da Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino e Salma Hayek. Il film è stato scritto da Roberto Bentivegna ed è basato sul romanzo di Sara Gay Forden "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed".

Secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Gucci Marco Bizzarri, la compagnia ha concesso alla produzione l'accesso completo ai propri archivi per i costumi, anche se non tutti i membri della famiglia Gucci sono stati contenti della realizzazione del film. “Siamo veramente delusi. Parlo a nome della famiglia", ha dichiarato qualche mese fa Patricia Gucci, cugina di secondo grado di Maurizio. “Stanno rubando l'identità di una famiglia per proprio tornaconto, per aumentare le entrate di Hollywood. La nostra famiglia ha un'identità, una privacy. Si può parlare di tutto, ma c'è un confine che non si può oltrepassare".

Vi ricordiamo che il film uscirà il 26 novembre. Se cercate ulteriore materiale, date un'occhiata ai poster ufficiali di House of Gucci.