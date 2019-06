Lady Gaga sarà l'interesse amoroso di Rocket in Guardiani della Galassia Vol. 3?

Stando ad un rumor lanciato da Hollywood Life, Lady Gaga potrebbe interpretare l'interesse amoroso di Rocket (Bradley Cooper) in Guardiani della Galassia Vol. 3 dando vita così ad romantica reunion di A Star is Born, film che è valso alla coppia il premio Oscar per la miglior canzone.

"C'è una forte possibilità che Lady Gaga e Bradley possano lavorare di nuovo insieme in Guardiani della Galassia Vol.3" avrebbe confidato un insider alla rivista. "Sono stati rivelati solo alcuni membri del cast ma la voce è che Bradley riprenderà il suo ruolo di Rocket e Gaga interpreterà il suo interesse amoroso. I loro personaggi saranno animati, ma comunque è molto entusiasmante. Il pubblico vuole rivederli insieme e di sicuro tutti ne riconoscono l'appeal, il loro potenziale al box office, è molto probabile che accadrà."

Chiaramente in attesa di conferme o smentite ufficiali vi consigliamo di prendere questa notizia come un semplice rumor. Nonostante le prese di posizione dei due attori, dopo il successo di A Star is Born molti sostenitori della coppia hanno espresso il desiderio di vederli insieme anche al di fuori del film, e la recente notizia sulla separazione tra Cooper e Irina Shayk sembra aver riacceso definitivamente le speranze dei fan.

