Lady Gaga è Harley Quinn nel nuovo video dal set di Joker: Folie à Deux

Dopo il video dal set di Joker Folie à Deux con Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck inseguito da due diversi Joker, in queste ore è arrivato sul web un nuovo filmato dal dietro le quinte della produzione DC Studios, tutto dedicato alla Harley Quinn di Lady Gaga.

Nel video dal set di Joker: Folie à Deux, disponibile in calce all'articolo, Lady Gaga viene vista indossare abiti normali, cosa che suggerisce che in questa scena Harley Quinn deve ancora sfoggiare completamente il suo look caratteristico e abbracciare definitivamente il suo lato freak, alimentato dalla sua vicinanza con Joker.

Il primo film si è concluso con Arthur Fleck internato all'Arkham State Hospital, ed è molto probabile che l'incontro con Harley Quinn avverrà tra le mura della struttura psichiatrica: tuttavia, a differenza delle precedenti iterazioni precedenti della coppia, nelle quali Harleen Quinzel è sempre stata raccontata come la psichiatra di Joker che si innamora del suo paziente e inizia ad imitarne il comportamento diventando Harley Quinn, secondo le indiscrezioni Joker Folie à Deux cambierà le origini del personaggio, descrivendo Harley come una 'compagna di cella' di Arthur. Le due scene trapelate dai video dal set, comunque, mostrano entrambi i protagonisti fuori da Arkham, quindi al momento non è chiaro come queste informazioni finiranno col combaciare. Precedenti voci di corridoio, infatti, avevano indicato che Joker 2 sarà ambientato in gran parte all'interno di Arkham e verrà narrato dal punto di vista di Harley.

Joker: Folie à Deux è diretto da Todd Phillips, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Scott Silver, già autore del film originale. La data di uscita è fissata al 4 ottobre 2024, nel cast anche Brendan Gleeson, Zazie Beetz, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey.