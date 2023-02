Lady Gaga è Harley Quinn nella foto ufficiale di Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix

Qualche settimana fa vi avevamo segnalato la presenza di Lady Gaga sul set di Joker Folie à Deux, e come accaduto in occasione della prima foto di Joaquin Phoenix come Arthur Fleck anche in questo caso il regista Todd Phillips non si è fatto attendere troppo.

Durante le ultime ore di San Valentino, infatti, l'autore di Joker del 2019 ha infatti condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram la prima immagine ufficiale della Harley Quinn di Lady Gaga: nella foto, la donna - visibilmente eccitata - si trova faccia a faccia con il Joker di Joaquin Phoenix, il cui volto è adornato dall'iconico trucco bianco rosso e blu (chissà come finito anche sulle labbra di Harley Quinn...).

Oltre al ritorno di Joaquin Phoenix e l'esordio di Lady Gaga, il cast di Folie à Deux (un termine tecnico che indica la psicosi "condivisa", conosciuta anche come "disturbo delirante condiviso", il che è certamente un riferimento all'arco narrativo di Harley Quinn), comprende anche Zazie Beetz, che riprenderà il ruolo di Sophie Dumond dal primo episodio, e anche gli esordi di Brendan Gleeson e Catherine Keener.

Ricordiamo che Joker: Folie à Deux uscirà il 4 ottobre 2024, come parte della nuova etichetta 'DC Elseworlds', che raccoglierà tutti i cinecomix DC Studios narrativamente slegati dal DCU.