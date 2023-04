Lady Gaga, da Harley Quinn alla Casa Bianca: la star di Joker entra nel team di Joe Biden

Lady Gaga, interprete della nuova Harley Quinn nel nuovo film DC Joker: Folie à Deux, guida il gruppo delle tante celebrità che hanno ricevuto l'onore di entrare a far parte del 'Comitato per le arti e le discipline umanistiche' del presidente americano Joe Biden.

Come riportato da Vulture, la superstar internazionale premio Oscar per A Star is Born co-presiederà il Committee on the Arts insieme al produttore cinematografico Bruce Cohen. Precedentemente 'scomparso' durante l'amministrazione di Donald Trump, il nuovo comitato sotto l'amministrazione Biden includerà artisti e produttori come George Clooney, Jennifer Garner, Shonda Rhimes, Kerry Washington e Jon Batiste. "Per citare Tony Kushner di Angels in America: 'Il grande lavoro inizia'", ha detto Cohen.

Lady Gaga è stata un'attiva sostenitrice del presidente Joe Biden per molti anni. Già nel 2016, la star aveva lavorato insieme all'allora vicepresidente alla campagna "It's On Us", per porre fine alle aggressioni sessuali nei campus universitari. Inoltre, fu presentata proprio da Biden agli 88th Academy Awards, dove ha eseguito il brano "Til it Happens to You" dal documentario The Hunting Ground. Senza dimenticare, ovviamente, che Lady Gaga ha cantano l'inno nazionale durante il giuramento di Biden nel 2021 e ha preso parte all'evento televisivo "One World: Together at Home" per raccogliere fondi nella lotta contro COVID-19.

Tornando al mondo DC, ricordiamo che le riprese di Joker: Folie à Deux sono già terminate con parecchio anticipo rispetto alla data d'uscita, fissata al 4 ottobre 2024.