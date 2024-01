Lady Gaga, guardate la nuova foto che ha fatto diventare virale la star di Joker

Lady Gaga è una delle artiste maggiormente conosciute al mondo, in grado di spaziare dalla musica al cinema e alla tv. Nelle ultime ore è diventata virale sui social una foto della popstar, pubblicata su X da Pop Crave e in grado di mandare in visibilio i fan e i follower dell'account nel giro di pochissimo tempo, con centinaia di commenti.

La foto, un primissimo piano della star della musica, ha colpito particolarmente gli appassionati, che hanno condiviso parecchie volte l'immagine nelle ore successive alla pubblicazione.

Inoltre, è emerso in particolare un paragone con un personaggio de Gli Incredibili.



Secondo alcuni fan, Lady Gaga sarebbe perfetta per interpretare Mirage in una versione live action. Donna attraente e con i capelli biondo platino proprio come Gaga nella foto, Mirage potrebbe essere il personaggio perfetto per una nuova avventura nel cinema della star.

Tuttavia, al momento è parecchio improbabile il progetto di un live action di Gli Incredibili ma nel caso si decidesse per una soluzione di questo tipo, i fan sperano che Lady Gaga venga coinvolta.

Nel frattempo Lady Gaga, che voleva essere chiamata Lee sul set di Joker 2, è pronta a tornare sul grande schermo nel ruolo di Harley Quinn nel sequel del film diretto da Todd Phillips, dal titolo Joker: Folie à Deux, al fianco di Joaquin Phoenix.



Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere Lady Gaga nel ruolo di Mirage in un live action de Gli Incredibili? Nel frattempo Lady Gaga è tornata in studio per il suo nuovo album.